Julie Serrier, lauréate du Prix AFJE 2016

Cette année, le jury était composé de deux administrateurs de l'AFJE, Luc Athlan, président du jury du Prix AFJE, responsable juridique droit des sociétés chez Orange, et Adam Smith, ancien directeur juridique de Safran, de Céline Guyot-Sionnest, directrice juridique de Sonia Rykiel, de Valérie Sanyas, directrice juridique de Naos et déléguée régionale de AFJE PACA, et de Martin Chevillard, spécialiste du recrutement des professions juridiques au sein du cabinet Chevillard Executive.

Julie Serrier, étudiante du DJCE de Nancy, la lauréate de ce Prix AFJE 2016, est décrite par ce jury comme « une étudiante brillante et intéressante, présentant une grande logique dans son parcours, de la cohérence et de la détermination ». Très investie dans les DJCE et ce depuis la création du diplôme par la FNDE (Fédération nationale pour le droit de l'entreprise) il y a près de 40 ans, l'AFJE a créé son Prix afin de récompenser un étudiant de DJCE (Diplôme de juriste conseil d'entreprise) dont le parcours, le potentiel et la personnalité correspondent le mieux aux attentes des directions juridiques.

Un second lauréat

Pour cette 8e édition, la sélection a été particulièrement ardue comme en témoigne Luc Athlan, « Compte tenu des différents parcours, les nombreuses qualités des candidats rendent la sélection chaque fois plus difficile… Nous en avons encore un exemple cette année avec la création exceptionnelle de deux prix du jury récompensant le parcours international et le mérite. » En effet, Oussama Bourass, étudiant du DJCE de Poitiers, a reçu le Prix du mérite récompensant pour son parcours atypique. Martin Chevillard a considéré qu'Oussama était un « étudiant qui frappe par sa capacité à se mobiliser pour atteindre ce qui pouvait sembler impossible. Certainement un exemple à suivre ».

Enfin, Emmanuelle Ricco, également étudiante du DJCE de Poitiers, s'est vu décerner le Prix du parcours international. « De la profession d'avocat international à celui de juriste d'entreprise, son parcours international est exemplaire », a déclaré Valérie Sanyas.

Les différents prix ont été remis aux étudiants de DJCE lors la journée annuelle des DJCE, organisée à Montpellier. Julie Serrier a reçu la somme de 1 000 euros. Elle sera, de surcroît, accompagnée par l'AFJE dans ses démarches pour effectuer un stage dans une direction juridique. Emmanuelle Ricco et Oussama Bourass recevront quant à eux un abonnement d'un an à une revue de l'éditeur LexisNexis, partenaire de l'AFJE.



A propos du Prix AFJE :

Lancé en 2007, le Prix AFJE est un concours national ouvert à tous les étudiants de DJCE de deuxième année. Son but est de promouvoir le métier de juriste d'entreprise auprès de ces étudiants (et pourquoi pas susciter des vocations) et de les accompagner sur le marché du travail.