Julie Couturier, bâtonnière des avocats de Paris « Nous avons mis en lumière les combattantes qui se battent pour leur liberté »

Affiches Parisiennes : Vous avez souhaité organiser un événement « international », autour des problèmes que les femmes affrontent dans de nombreux pays du monde. Pouvez-vous en dire quelques mots ?



A.-P. : Vous avez réuni un panel d'intervenants très intéressants, notamment une ambassadrice des droits de l'Homme, Delphine Borione. Vous avez abordé le problème des femmes qui subissent des persécutions en Iran et en Afghanistan. Ce sont les deux axes majeurs…

J. C . : Nous avons construit notre programme autour de trois tables rondes. La première est consacrée à la révolte pour les droits en Iran, avec ce slogan “Femme – Vie – Liberté”, que nous avons beaucoup relayé depuis le mois de septembre, à travers un certain nombre d'actions symboliques, en affichant, par exemple, le portrait de Mahsa Amini, sur la devanture de la Maison des avocats et dans le hall de la Maison du barreau.

Nous avons également profité de cette Journée internationale des droits des femmes pour inaugurer une exposition d’affiches dans le hall de la Maison du Barreau, en hommage aux femmes iraniennes.

Cette conférence a également été l'occasion pour Hirbod Dehghani Azar, ancien membre du Conseil de l'Ordre, de mettre en exergue le remarquable travail du collectif Iran Justice qui recueille des preuves d’exactions du régime des mollahs.. Nous avons voulu mettre une lumière très particulière sur cette révolte iranienne, en mettant en valeur les actions de plaidoyers qui ont été développés depuis septembre, notamment contre la peine de mort et pour un procès équitable. Nous avons également mis l’accent sur la pertinence et l'importance du barreau de Paris comme porte-parole, comme porte-voix, en matière de défense des droits humains et, en l'occurrence et plus particulièrement, en matière de droits des femmes.



A.-P. : Quel était le thème de votre deuxième table ronde ?

J. C. : La deuxième table ronde était organisée autour du combat des femmes pour l'égalité et l'émancipation. En effet, vous avez cité précédemment la présence de Delphine Borione, ambassadrice pour les droits de l'Homme, mais aussi, la porte-parole de la Fondation des femmes, Zoé Royaux. Nous avons abordé la question de la faillite de l’État de droit, en matière de droits des femmes. Nous avons aussi abordé l’initiative “Marianne”, lancée par le président de la République, qui nous tient à cœur. Elle met en valeur les actions de femmes, défenseures des droits de l'Homme. L’objectif est, là encore, de faire valoir la force du droit, au soutien de toutes ces avocates et combattantes en danger, et d'illustrer très concrètement le lien entre les entorses à l'État de droit et l'affaiblissement des droits des femmes, puisque, dès que l'État de droit est attaqué, ce sont en général les femmes qui en sont clairement les premières victimes.

Nous avons eu les témoignages de deux “Mariannes”, lauréates de cette initiative féministe qui sont venues nous parler de leur combat en faveur des droits fondamentaux.



Enfin, nous avons eu une troisième table ronde que nous avons intitulée « l'École des femmes du droit à l'instruction, à l'éducation au droit ». Nous avons eu l'occasion de parler des femmes afghanes, que nous avons peut-être un peu trop tendance à oublier, ces derniers mois, alors même que le barreau de Paris s'était engagé, dès la chute de Kaboul, à soutenir, par des moyens financiers, logistiques, nos confrères afghans. Là encore, nous avons évoqué la question de l’éducation au droit, un sujet tout à fait majeur. Nous avons souhaité, d’une part, faire le lien entre éducation, justice et émancipation des femmes, et d'autre part faire émerger la question de l'étude du droit et de la carrière juridique au sens large, comme un levier d’émancipation.