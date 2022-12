Julia Sedefdjian relève le défi lancé par le Crous de Créteil

Cette collaboration, inédite au sein du réseau des Œuvres, repose sur des valeurs de solidarité, de qualité et de partage portées par la Cheffe Sedefdjian et partagées par le Crous de Créteil. Très sensible à la lutte contre la précarité alimentaire qui touche de nombreux jeunes, Julia Sedefdjian a à cœur de créer un lien entre la gastronomie et les jeunes, de démystifier les repas cuisinés et sains de façon à lutter contre la « malbouffe ». Le Crous de Créteil, qui inscrit son action dans une académie comptant plus de 165 000 étudiants, lui offre cette opportunité. L’établissement sert près de 2,5 millions de repas par an au sein des restaurants universitaires communément, appelés “Restos U”.

Le défi a donc été lancé à la cheffe étoilée Sedefdjian d’investir l’une des cuisines universitaires du Crous de Créteil afin d’élaborer un menu complet (entrée, plat, dessert), avec les contraintes économiques que connaît le Crous de Créteil au quotidien. Le menu issu de cette collaboration fera l’objet de fiches techniques permettant aux restaurants universitaires de le proposer à l’échelle du réseau des Crous.