Judith Beuve-Teichert nommée directrice exécutive du pilotage de la Société du Grand Paris

Après l'obtention d'un master en urbanisme et aménagement à l'Université Paris Sorbonne,Judith Beuve-Teichert totalise plus de 20 années d'expérience dans le pilotage de projets urbains tant en bureau d'étude d'ingénierie qu'en maitrise d'ouvrage publique. Elle a débuté sa carrière au groupe SETEC en tant que consultante en programmation urbaine.

En 2011 elle devient directrice de projet à la société publique local Lyon Confluence où elle était chargée du réaménagement du pôle d'échanges de Lyon Perrache et du pilotage de nombreux projets immobiliers mixtes, d'aménagement d'espaces publics et de prolongement de lignes de tramway sur le territoire de la confluence.

En 2017 elle rejoint la Société du Grand Paris comme adjointe au directeur du programme, puis devient en 2019 adjointe au directeur du Pilotage des Méthodes et des Outils, chargée de la production et de l'analyse d'un reporting intégré sur les délais, les coûts et les risques du projet (rapport d'avancement périodique bimestriel du Grand Paris Express).