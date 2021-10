Joyce Pitcher défend gratuitement les passagers lésés face aux compagnies aériennes

Avec la mise à l'arrêt du trafic aérien en raison de la crise sanitaire, des millions de billets d'avion n'ont pu être employés. Si la législation ainsi que les conditions générales de certaines compagnies aériennes prévoient la possibilité pour les passagers de se faire rembourser, pour Joyce Pitcher, avocate en droit de la consommation, les compagnies aériennes font preuve d'ingéniosité pour éviter ces remboursements, à hauteur de plusieurs milliards d'euros pour les seuls citoyens français.

Face aux milliers de demandes, recensées sur le territoire français, formulées par des particuliers souhaitant récupérer l'argent investi dans leurs billets d'avion, Joyce Pitcher a décidé d'industrialiser le traitement de ces dossiers pour faire valoir les droits des passagers lésés et financièrement affectés par la crise sanitaire.

Des pratiques décourageantes à l'approche de l'été

Comme l'explique Joyce Pitcher, les compagnies, souhaitant éviter des remboursements de si grande ampleur, ont mis en place une « dynamique de mauvaises pratiques », qui s'illustre par de longues attentes téléphoniques, de fausses informations sur les possibilités d'action des passagers, ou encore des promesses de remboursement jamais tenues, alors même que les compagnies sont obligées de rembourser intégralement les billets perdus sous sept jours.

Parallèlement, selon l'avocate, les compagnies agissent de manière à faire culpabiliser les consommateurs et les empêcher de réinvestir l'argent qu'ils ont perdudans l'économie

Au vu du nombre de dossiers, l'équipe de l'avocate espère obtenir gain de cause et multiplier les remboursements auprès de nombreuses compagnies. Pour ce faire, Joyce Pitcher propose à toutes les personnes concernées de les représenter gratuitement, par l'intervention d'un tiers financeur et celle de son cabinet pour mener les actions nécessaires, notamment des procédures amiables et judiciaires si nécessaire. Dans ce dernier cas, le cabinet percevra les sommes allouées par les juridictions au titre des frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile

« Notre objectif est tout simplement de faire respecter la loi. Nous n'avons pas à nous prononcer sur les difficultés de trésorerie de certaines companies mais ce n'est pas aux particuliers de leur servir de banque. En revanche, nous avons des cas d'étudiants qui ont dépensé plusieurs milliers d'euros pour se rapatrier en urgence après l'annulation de leur vol, et des familles monoparentales qui aspirent à investir cet argent dans un congé différent cet été.», conclut Joyce Pitcher.