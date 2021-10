Journées régionale et nationale de l'AFJE

Ces journées régionales et nationales, désormais traditionnelles, ont permis à tous les actifs de l’AFJE de se retrouver en toute convivialité pour partager leurs expériences et échanger sur la stratégie mise en place pour 2013 et sur les derniers projets innovants de chacun.

Lors de la journée régionale, le 22 mars 2013, étaient présents une large part des représentants des régions et plusieurs délégués départementaux des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne-Pays de la Loire, Languedoc, Normandie, Midi-Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes.

Quatre interventions ont marqué cette réunion, Hervé Delannoy, Président de l’AFJE, Régis Lassabe président du cabinet Fidal, et deux des animateurs du Comité des jeunes juristes, Sébastien Turin et Diane Panon.

A la suite du discours d’ouverture d’Hervé Delannoy, rappelant les objectifs du plan stratégique de l'association, l'intervention de Régis Lassabe a été consacrée à une présentation du cabinet Fidal et du projet de coopération qu'il souhaite mettre en place avec les régions de l'AFJE. Sébastien Turin et Diane Panon ont ensuite exposé leur projet ambitieux de créer, dans les régions ou les départements, des relais du Comité des Jeunes qui puissent développer des actions locales et concourir à la réalisation de ses objectifs nationaux.

Autres thèmes abordés, la charte d'éthique et de comportement des responsables de l'AFJE, l'utilisation du site de l'association, le développement des ateliers avec des cabinets d'avocats locaux, celui des conférences organisées par Marsh dans le domaine de la gestion des risques juridiques et beaucoup de questions pratiques.

La journée nationale a, quant à elle, réuni le 23 mars 2013 plus de 40 responsables de l’AFJE. Constructive par la qualité des échanges engagés, chaleureuse par l’accueil convivial offert par l’équipe de l’AFJE, cette journée a été pour tous l’occasion de resserrer les liens, et d’adopter une ligne de conduite commune quant aux actions menées dans le cadre l’organisation professionnelle.

Après un discours d’ouverture du Président de l’AFJE, exposant les différents axes de développement de l’Association pour l’année 2013 à venir, la journée s’est organisée autour de tables-rondes qui ont été consacrées à diverses thématiques.

Anne-Laure Paulet, Secrétaire Générale de l’AFJE, a tout d’abord présenté les actions et objectifs de l’AFJE pour 2013, évoquant tour à tour les temps forts qui allaient ponctuer cette nouvelle année : partenariat avec la Queen Mary University de Londres, renouvellement de l’enquête salaire, lancement des ateliers Carrières AFJE, annonce du prochain Campus AFJE, en partenariat avec LexisNexis, le 11 octobre 2013.

Après un bref rappel des règles d’adhésion à l’association, les participants ont pu obtenir un aperçu global de la stratégie AFJE pour 2013, stratégie destinée aux pouvoirs publics, aux partenaires privés, aux autres professions du droit mais aussi au grand public. Cette stratégie s’est axée sur 4 objectifs : promouvoir et développer le métier de juriste, défendre la notion de confidentialité des avis, établir une véritable charte déontologique et créer une filiale de formation, avec l’objectif pour l’AFJE de devenir un centre de formation agréé.

Profitant de cette réunion exceptionnelle des responsables de l’AFJE, Philippe Coen, Président de l’ECLA, a présenté ses actions : Livre blanc sur l’indépendance du juriste, jumelage entre régions en Europe, nouvelle newsletter, organisation du 30ème anniversaire de l’ECLA, le 26 septembre prochain à Bruxelles, autant de beaux projets initiés et élaborés depuis son élection en novembre dernier.

Un certain nombre de constats peuvent être évoqués au terme de ces deux journées : les régions se développent bien, notamment grâce à la création des délégations départementales qui leur sont rattachées et qui permettent plus d'actions de proximité. Elles prennent des initiatives et développent des partenariats locaux avec le barreau, d'autres structures professionnelles des métiers de l'entreprise, avec l'Université ou des associations économiques locales. Dans toutes ces actions, elles montrent beaucoup de professionnalisme et d'enthousiasme.

Quant aux responsables nationaux, cette rencontre annuelle a permis non seulement de valoriser le dynamisme des différentes instances de l’AFJE, mais également de relancer l’investissement de chacun pour des sujets longtemps laissés de côté, tels que la stratégie « Affaires Publiques » de l’association.

De belles journées constructives de réflexions et d’échanges qui, à n’en pas doute, porteront leurs fruits pour l'avenir !