Journées notariales du patrimoine

Notamment au programme du 22 octobre :

- Cessions immobilières par des non résidents

- Le notaire et les changements de régime matrimonial

- Le notaire face aux divorces et aux séparations (procédures, actes à établir...),

- Efficacité économique des mesures fiscales, l'exemple de Scellier

- Donation indirecte et restructuration sociétaire

- Donation par le nu-propriétaire de la nue-propriété

- Transmettre en renonçant

- Le mandat posthume



Au programme du 23 octobre

- Protection de la société contre l'état de vulnérabilité de son dirigeant

- La cession de parts de sociétés civiles, aspects juridiques et fiscaux

- Le pacte Dutreil, bilan et perspectives

- La société à prépondérance immobilière

- Point de lissage fiscal des donations

- L'actualité fiscale



Formation habilitée part le CSN dans le cadre de l'obligation de formation continue des notaires, pour une durée de 13 heures.



Plus d'informations sur www.notaires.fr