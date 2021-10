Journées notariales de la personne et des familles

Ces journées seront coordonnées par Jean-Michel Mathieu, notaire à Treffort-Cuisiat, président de l’INPF et Bertrand Savouré, notaire à Paris. Le public concerné : les notaires en exercice et les collaborateurs exerçant leur fonction dans un office notarial. Au programme :



Lundi 9h30 – 13h

L’assurance vie et le droit patrimonial de la famille : entre confrontation et conciliation



ASSURANCE VIE ET DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE : DROIT SPÉCIAL OU DROIT COMMUN ? Animé par Philippe DELMAS SAINT

HILAIRE, professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV.

LES DIFFICULTÉS PRATIQUES DE LA CONFRONTATION. QUELLES SOLUTIONS ? Animé par Xavier BOUCHE, notaire à Nantes et Frédéric

PETIT, notaire à Taverny.

UNE SOLUTION NOUVELLE : l’intégration volontaire de l’assurance vie dans la succession. Animé par Marc IWANESKO, notaire à Toulouse

L’ASSURANCE VIE AU SERVICE DU DROIT DE LA FAMILLE. Animé par Laurent GUILMOIS, notaire à Paris.

LA BONNE RÉDACTION DES CLAUSES BÉNÉFICIAIRES. Animé par Vincent CORDIER, notaire à Pont-de-Veyle.



Lundi 14h30 – 17h30

Des solutions nouvelles face à la mobilité des personnes

LA PREUVE DE L’ÉTAT (FILIATION). Animé par Christine BIDAUD-GARON - Maître de conférences HDR à l’Université Jean Moulin - Lyon 3.

MARIAGE ET DIVORCE : LES ENJEUX INTERNATIONAUX. Animé par Sylvain GUILLAUD-BATAILLE, notaire à Paris et Thierry DEBON, notaire

à Jargeau.

LE RAPPORT DES DONATIONS ET LA LOI SUCCESSORALE UNIQUE. Animé par Bertrand SAVOURÉ, notaire à Paris.

Mardi 9h30 – 13h

Pour une utilisation sécurisés des libéralités-partages



TURBULENCES SUR LA DONATION-PARTAGE AVEC ATTRIBUTION DE QUOTITÉS INDIVISES : SENS DE LA JURISPRUDENCE, PORTÉE PRATIQUE. Animé par Marc CHETAILLE, notaire à Saint Etienne et Pierre MURAT, professeur à l’Université Pierre Mendès France Grenoble II.

POINTS SENSIBLES DE LA FISCALITÉ DES DONATIONS-PARTAGES. Animé par Yves DELECRAZ, notaire à Lyon

LA DONATION-PARTAGE INÉGALITAIRE : UNE PISTE À EXPLORER (ENJEUX ET CONSÉQUENCES). Animé par Priscille CAIGNAULT, notaire à Tulle.

LES PERSPECTIVES ACTUELLES DU TESTAMENT-PARTAGE. Animé par Marc NICOD, professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole.