Journées européennes des métiers d'art

Pour l’événement, le Conseil général organise :

- des visites guidées de l’exposition sur « Trois siècles de création dans les Hauts-de-Seine (XVIIIe-XXe siècles) » mettant en valeur la création littéraire, artistique, architecturale du département ;

- des ateliers de conservation et de restauration en salle de tri (matériels et matériaux utilisés, états avant et après restauration, métiers et savoir-faire aux Archives départementales) ;

- des présentations d’affiches et de collections d’arts graphiques (fonds de maîtres verriers, livres illustrés du XIXe siècle, reliures rares et précieuses) en salle du service éducatif ;

- des conférences et des présentations des collections archéologiques et d’objets d’art en salle de lecture l’après-midi.

Créées le 1er octobre 1968, les Archives départementales des Hauts-de-Seine font partie des compétences légales du Département en matière culturelle. Elles ont pour principales missions la collecte, le classement, la conservation et la valorisation des archives produites dans le ressort du Département.