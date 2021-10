Journées du patrimoine 2019 : le Grand Paris ouvre ses portes

L'édition 2019 des Journées européennes du patrimoine aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre dans toute la France. Comme chaque année, un thème servira de fil conducteur. Cette fois, ce sera « Arts et Divertissements ».

La lecture au programme

Sans doute une des plus anciennes façons de se divertir, le livre, ses secrets et son histoire seront dévoilés au grand public grâce à l'ouverture exceptionnelle du CNL (Centre National du Livre), le samedi 21 septembre.

Lors de cette journée les visiteurs pourront découvrir l'hôtel particulier qui héberge le CNL, mais aussi l'histoire de ce dernier et ses missions au service du livre et de la lecture.

Au planning : des visites guidées ; une exposition de photographies de la façade à différentes époques ; la découverte du CNL (son bâtiment, son histoire, ses missions) ; l'exposition d'une sélection des livres les plus emblématiques soutenus depuis 1946 et sur le thème « Arts et divertissements » ; un espace de lecture et de jeux à la disposition des familles et de leurs enfants.

Le patrimoine artisanal et gourmand

Plus de 100 sites étaient en Du 19 au 23 septembre le Village du patrimoine Artisanal et Gourmand s'installera place Saint Sulpice dans le sixième arrondissement de Paris. à partir de 10 heures jusqu'à 21 heures les artisans d'arts, créateurs et gastronomes présenteront le fruit de leur travail aux visiteurs. Des animations gratuites pour les enfants sont également prévues ainsi que la possibilité de se restaurer sur place, avec terrasse.

Les « Enfants du patrimoine » au Palais d'Iéna

Dans le cadre de l'opération « Les Enfants du Patrimoine » qui se déroulera le 20 septembre, veille des Journées du patrimoine, le Syndicat national du béton prêt à l'emploi (SNBPE) accueillera deux classes de lycées de Villeneuve-La-Garenne (92) et Argenteuil (95) pour la visite du Palais d'Iéna et organisera un atelier sur le thème « Street Art et Génie civil ». L'atelier, animé par le directeur Génie Civil de CIMbéton (Centre d'information sur le ciment et ses applications) sera placé sous le signe de la découverte et de l'échange autour des œuvres de street art, déclinées sur de nombreux ouvrages de Génie civil. Unique palais de la république construit en béton, le Palais d'Iena est le lieu idéal pour aborder ce sujet.

Visite gratuite du musée Paul Eluard

Pour la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, le musée Paul Eluard de Saint-Denis propose tout un panel de visites et activités gratuites sur le thème du divertissement, en association avec les Journées du patrimoine, qui valorisent l'héritage artistique des femmes.

Les 21 et 22 septembre seront proposés :

- Le Museosprint, samedi 21 septembre de 14h30 à 18h30. Il y a un an, 24 volontaires de tous horizons se sont réunis pour concevoir un dispositif de médiation afin de réinventer une visite au musée. Lors des Journées du patrimoine 2019, le fruit de leur réflexion sera restitué au public sous forme de prototypes ou de plans d'action.

- L'exposition Enfermement, les 21 et 22 septembre de 15 heures à 18 heures, traite des différentes formes d'enfermement idéologiques, politiques et psychiques. L'accueil du public sera assuré par les étudiants de l'École des arts Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

- L'escape game Panique au musée, le dimanche 22 septembre à 15 heures et 16h30, met les visiteurs dans la peau d'investigateurs d'élite, dont la mission est de retrouver une œuvre disparue. Le jeu est entièrement gratuit mais nécessite une réservation à l'avance.

- Des visites guidées du musée Les deux Louises, dimanche 22 septembre à 15 heures et 17 heures pour tous publics et à 16 heures pour les familles. L'exposition retrace la vie de deux femmes au destin historique, Louise de France, princesse entrée au carmel de Saint-Denis, et Louise Michel, anarchiste et figure populaire de la Commune de Paris.



Pavillon Louis XV du musée d'art et d'histoire Paul Eluard, à Saint-Denis.

Les premières assises du Patrimoine en Ile-de-France

Vendredi 13 septembre, Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, a ouvert les premières Assises du Patrimoine en Ile-de-France, organisées par la Région. Les échanges ont tourné autour de trois tables sur trois les questions suivantes :

- La sauvegarde du patrimoine francilien : vers de nouveaux modèles de financement ?

- Comment répondre à l'urgence de la formation aux métiers du patrimoine et encourager la transmission des savoir-faire ?

- La mise en tourisme des sites patrimoniaux : quelles actions et quels leviers ?

En 2019, plus de 83 millions d'euros sont consacrés au patrimoine en Ile-de-France.