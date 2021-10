Journées de la transmission d'entreprise, les 2 et 3 Juin

Chaque année, de nombreuses PME, pourtant saines, disparaissent lorsque le chef d’entreprise échoue à céder son activité, faute de repreneur. Des milliers de petites structures, pourtant rentables, cessent ainsi leur activité, faute d’afficher des rendements suffisamment élevés pour attirer des investisseurs. Ce phénomène occasionne de nombreuses destructions d’emplois et d’activité. La cession d’une entreprise est rarement anticipée par son dirigeant et lorsque l’échéance se présente, il est souvent trop tard pour de potentiels repreneurs. La survie de ces entreprises représente donc un enjeu majeur pour l’économie, compte tenu du nombre croissant des transmissions qui interviendront dans les 10 prochaines années.

La transmission : préparer plutôt que de subir !

Seule manifestation d’ampleur consacrée à cette thématique, les Journées de la transmission d’entreprise sont destinées à toutes les générations d’entrepreneurs, cédants ou repreneurs d’entreprises, ainsi qu’à tous les professionnels de la transmission. Ces deux journées ont pour objectif de répondre aux principales préoccupations de l’entrepreneur : la vente de l’entreprise, la priorité salariale, la transmission familiale, le redéploiement d’une activité professionnelle, la rédaction du contrat de cession, la fiscalité de la cession…

Ces rencontres permettent également aux professionnels de la transmission (experts comptables, commissaires aux comptes, notaires, avocats, conseils en rapprochement, banquiers, assureurs, family office, conseils en gestion de patrimoine…) de s’informer et de se former à l’ensemble des aspects techniques de la transmission et de développer l’inter professionnalité pour accompagner les entrepreneurs.