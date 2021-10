Journées de l'Ingénierie Patrimoniale à Paris

Les JIP s'adressent aux professionnels du patrimoine et de l'immobilier qui souhaitent mettre à jour certaines connaissances, découvrir de nouveaux conseils et stratégies ainsi que rencontrer d'éminents spécialistes sur chacun des sujets abordés.

Ces JIP seront en très grande majorité, consacrées à l'immobilier et à sa fiscalité.

"Il y a à cela plusieurs raisons. La première, c'est que, au cours des six dernières éditions des JIP, les questions immobilières n'ont été abordées que partiellement et pas de façon globale. La seconde est que les changements politiques récents sont susceptibles de bouleverser la fiscalité de l'immobilier qui apparaît comme un domaine plutôt mal aimé du nouveau président de la République, à la différence des investissements considérés comme “productifs”. Et, enfin, la troisième est que l'immobilier est un secteur considérable, d'abord dans l'économie générale du pays, et ensuite dans le patrimoine des Français.

Le sujet est d'autant plus important qu'il est souvent d'une complexité effroyable et pleine de surprises. C'est pourquoi nous avons tenu à demander aux spécialistes les plus talentueux et les plus compétents de nous dévoiler les mystères de l'immobilier" explique Michel Tirouflet, président du Comité de programme (photo ci-contre).

À noter que participer aux JIP permet la comptabilisation d'heures de formation, en fonction des obligations de chaque professionnel.

Par ailleurs, trois mécènes, grands spécialistes du secteur immobilier, interviendront pour présenter les solutions qu'ils offrent à leurs clients : il s'agit d'Axa Banque, de UAF LIFE Patrimoine et de Pierre Ier Gestion.

Dans une ambiance sérieuse mais conviviale, les JIP offrent également aux participant des pauses gourmandes et un déjeuner haut de gamme, au Pavillon Dauphine à Paris.