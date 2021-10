Journée “Porte ouverte” des écoles de la CCI Paris Ile-de-France

Pour respecter le protocole sanitaire, la Journée Porte Ouverte 2021 des écoles de la CCI Paris Ile-de- France se tiendra 100% en digital. Après s'être connectés à une plateforme commune, jeunes et parents pourront parcourir les 6 univers métiers déjà présents sur le site chacunsavoie.com et découvrir les écoles « ouvertes » qui forment à des métiers d'avenir dans des secteurs dynamiques : LÉA-CFI pour Les Métiers de la ville de demain, Ferrandi Paris, Gobelins, Isipca Paris et La Fabrique pour French Touch, CFA des Sciences et Esiee-IT pour Ingénierie et Numérique, ESCP Business School et HEC Paris pour Business Schools/Management, Sup de vente et Essym pour Management/Gestion/Vente et la Faculté des métiers de l'Essonne (FDME) pour les CFA multidisciplinaire.

Comme le précise la CCI Paris Île-de-France, « les visiteurs pourront naviguer entre l'espace d'échanges avec prise de rendez-vous personnalisé et tchat, les espaces de conférences et les vidéos. Ils pourront découvrir l'offre des écoles – 500 formations du CAP au Master, dont 400 en apprentissage –, rencontrer à distance des professeurs et des étudiants et poser des questions ».

Les inscriptions sont ouvertes sur www.chacunsavoie.com/portes-ouvertes