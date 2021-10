Journée nationale pour le rebond des entrepreneurs le 8 décembre

Cette journée a pour objectif de valoriser l'expérience entrepreneuriale comme un potentiel de compétences à explorer et de réduire le délai de rebond des entrepreneurs.

Elle permet à ces derniers de venir échanger sur leur projet entrepreneurial ou salarial, de partager et préparer leur rebond, avec le soutien des principaux partenaires de l'écosystème : ministère de l'Economie et des Finances (DGE), Région Ile-de-France, l'Agence France Entrepreneur, Pôle emploi, Apec, le Portail du Rebond des Entrepreneurs et la Fondation Entreprendre.

« Après un échec entrepreneurial, l'entrepreneur est souvent livré à lui-même dans sa démarche de réinsertion professionnelle. Il faut démarginaliser l'échec entrepreneurial et réhabiliter l'entrepreneur qui a échoué auprès des recruteurs et des organismes financiers en valorisant son audace », explique Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle.

Chaque année en France, près de 60 000 entreprises mettent la clé sous la porte et près d'une entreprise sur deux ne survit pas après ses 5 premières années.

Et si, outre-Atlantique, l'échec entrepreneurial est naturel, comme un passage obligé pour apprendre de ses erreurs, dans l'Hexagone, il est vécu comme un traumatisme dont on se relève difficilement.

« En France, nous stigmatisons l'échec alors qu'il est vecteur d'évolution pour réussir. Il est important d'échouer ! Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Assumer son échec puis se relancer, enrichi, dans une nouvelle activité entrepreneuriale, tel est l'ADN de l'entrepreneur », estime Dominique Restino, président de la CCI Paris.

Pour permettre aux chefs d'entreprise de sortir de l'isolement et de rebondir rapidement, 30 acteurs de l'écosystème entrepreneurial seront mobilisés lors de cette journée en proposant des rencontres, des offres d'emploi, des tables rondes et une conférence.

Au programme

Un espace Forum réunissant les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et salarial (BGE, Réseau Entreprendre, Initiative France, Apec, Pôle emploi, cabinets de recrutement, Intérim, Réseau de Management de transition, membres du Portail du Rebond, réseaux de portage salarial...).

