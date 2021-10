Journée mondiale de la propriété intellectuelle : la PI, un atout pour toutes les entreprises

L'objectif de cette journée est multiple. Elle permet à la fois de sensibiliser les acteurs de l'économie à l'importance des droits de PI dans la protection et la valorisation de l'innovation, mais aussi à expliquer aux citoyens de quelle manière elle contribue à la stimulation du progrès technologique ainsi qu'à l'épanouissement de la musique et des arts.

C'est la Journée mondiale de la propriété intellectuelle et le sport est à l'honneur!

Pourquoi protéger une création, une innovation par un dépôt de brevet, marque, dessin ou modèle ? La réponse en image.#WorldIPDaypic.twitter.com/faOwhaAPgK — INPIFrance (@INPIFrance) 26 avril 2019

La PI semble pour ainsi dire façonner notre monde. De quoi lui consacrer une journée mondiale qui offre chaque année l'occasion unique de se joindre à d'autres pour discuter de la PI et prendre conscience de sa richesse. Le thème de cette année est le sport.

Question stratégique

Ce jour a été choisi en hommage au 26 avril 1970, date d'entrée en vigueur de la convention de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'acte constitutif de l'OMPI qui organise chaque année différents événements de promotion de la PI.

« Dans une économie de plus en plus tributaire du savoir et de l'innovation, les actifs immatériels représentent une part croissante de la valeur de l'entreprise », explique Pascal Faure, directeur de l'Inpi, dont le témoignage confirme l'implication des Pouvoirs publics dans la promotion de la PI auprès des entreprises françaises.

« Stratégiquement, si c'est très important de conserver le secret, les entreprises ont aussi besoin de s'armer contre d'éventuelles pertes de savoir-faire », explique Damien Colombié, conseiller en PI associé Lavoix.

Michelin, l'un des déposants français les plus importants ne déposait presque pas de brevets il y a une trentaine d'années et gardait tout confidentiel. En s'ouvrant à l'international, notamment avec des usines en Chine et au Brésil, sa direction s'est rendu compte que dans ces circonstances elle ne pouvait pas garder ses secrets d'affaires et que le seul moyen de se protéger est d'utiliser à bon escient les outils de PI.

Si le coût d'un dépôt de marque ou de dessin et modèle est modique en France - 210 euros pour protéger sa marque 10 ans et 62 euros pour une protection du design pendant 5 ans - le coût d'un brevet peut être important, notamment à l'international.

« Le nerf de la guerre reste tout de même le budget que l'entreprise souhaite investir », confie Damien Colombié.

Rien que pour déposer un brevet, cette dernière devra en effet compter le prix du dépôt, du rapport de recherche et de l'examen (636 euros auprès de l'Inpi), et des annuités annuelles auprès de tous les instituts si elle souhaite protéger son invention à l'étranger (3145 € pour le dépôt papier d'un brevet européen avec des annuités s'échelonnent de 470 € la 3e année à 1 575 € la 10e).

Aujourd'hui, il faut compter environ 30 000 euros pour être protégé pendant dix ans dans 7 à 8 pays. A cela s'ajoutent les honoraires du cabinet de propriété industrielle qui l'aidera dans la rédaction de son brevet (plusieurs milliers d'euros).

Déficit de notoriété

En France, on a plutôt tendance à considérer que la PI se résume au concours Lépine alors qu'il y a un vrai déploiement industriel et une bonne connaissance par les grands groupes et start-up des outils disponibles.

C'est dommage parce que les entreprises semblent avoir compris l'intérêt stratégique d'une politique de PI et ont un dynamisme réel dans le dépôt de brevet d'invention, notamment les ETI et PME. En témoigne le dernier Palmarès de l'Inpi (page …).

Raison de plus pour mettre en avant la journée mondiale de la PI dont l'impact n'est malheureusement pas très significatif selon certains.