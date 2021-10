Journée mondiale contre la peine de mort le 10 octobre

A l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, célébrée chaque année le 10 octobre, la France accueille le premier Séminaire parlementaire sur la peine de mort dans la région Afrique du Nord et Moyen Orient (ANMO). Ce rassemblement abolitionniste est initié par l'association française Ensemble contre la peine de mort (ECPM) et réalisé avec le partenariat du ministère des Affaires étrangères, le Sénat et l'Assemblée nationale.

