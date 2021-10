La Journée du management juridique le 30 juin à Paris

Cet événement s'articulera autour de :

- trois tables rondes dédiées au management, animées par des experts et des directeurs juridiques qui présentent leurs réflexions et solutions pour valoriser et optimiser les directions juridiques. La première sera focalisée sur le contract managementsous l'empire du nouveau droit des contrats. La deuxième sera sur le thème de « réussir en milieu hostile, les multiples défis du système d'information juridique (SI) ». Enfin, la dernière portera sur la digitalisation de la fonction juridique en entreprise.

- La remise du prix de l'Innovation en management juridique 4e édition terminera la journée. Cette dernière table ronde sera animée par Village de la Justice qui décernera le prix du Jury et le prix du Public. L'an dernier, le Jury a attribué le 1er prix à la direction juridique de la Sacem et le prix du Public a été remporté par la direction juridique de la Société générale.