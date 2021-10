Journée internationale du handicap : le Gouvernement renforce sa mobilisation

Le 3 décembre 2019, le Gouvernement a pris à cœur son devoir d'impulsion et d'exemplarité et s'est engagé à travers le « Manifeste pour un Etat inclusif ». En 2020, le Premier ministre a souhaité confier une mission à la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) pour lutter contre les stéréotypes liés au handicap. En cohérence avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010, le Gouvernement doit prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de sensibiliser l'ensemble de la société à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité. Selon Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées « l'expertise de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) va permettre de contribuer au changement de regard de la société sur le handicap pour parvenir à une société plus solidaire, plus inclusive, plus fraternelle. ».

La saisine de la CNCDH permettra de mesurer l'impact de la lutte contre les stéréotypes à l'égard des personnes handicapées, notamment au moyen d'une étude sociologique, et de procéder à l'évaluation de la politique menée pour les droits des personnes en situation de handicap. Un premier retour sera réalisé fin juin 2021 pour préparer le prochain Comité Interministériel du Handicap (CIH) et servir de fondement à la campagne de sensibilisation programmée au second semestre 2021. La remise du rapport final est prévue le 3 décembre 2021.

Mobilisation renforcée pour une société plus inclusive

Si le handicap est, depuis 2017, une des grandes priorités du quinquennat, la mobilisation du Gouvernement avec et pour les personnes en situation de handicap n'en est que plus forte en cette période de crise sanitaire, économique et sociale. « La crise met davantage en lumière la nécessité de notre action et crée des solidarités, notamment dans les territoires, sur lesquelles il nous faut construire notre ambition. Elle nous rappelle à quel point l'expertise des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches aidants doit innerver notre politique publique », a ajouté la secrétaire d'Etat.

A l'occasion de la 4ème édition du CIH, le 16 novembre dernier, le Premier ministre a souhaité, par la circulaire, réaffirmer la mobilisation de l'ensemble du Gouvernement, pour un Etat plus inclusif. Elle s'illustre par le rôle renforcé des Hauts fonctionnaires en charge du handicap et de l'inclusion, désignés au sein de chaque ministère depuis 2017, avec des missions élargies, par la mise en accessibilité de la communication gouvernementale et publique et celle des services publics, ainsi que par l'amélioration du recrutement et des carrières des personnes en situation de handicap.