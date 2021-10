Journée internationale du droit des femmes

Le barreau accueillera des femmes venues de tous les horizons, reconnues pour leur investissement, parmi lesquelles, FannyBenedetti, directrice exécutive du Comité ONU femmes France, FatimataMbaye, avocate mauritanienne, OlgaJohnson, secrétaire générale d’Énergies pour l’Afrique, LeïlaAïchi, sénatrice et Maria Pernas, Deputy Group General Counsel et Senior Vice-President de la société Atos.

Pour Dominique Attias, vice-bâtonnière du barreau de Paris, « il était important que le barreau de Paris, qui est majoritairement féminin, comme le barreau de France par ailleurs, envoie un message très clair sur la position des femmes dans la société d’aujourd’hui. Elles ne peuvent pas en rester à des positions uniquement revendicatives, elles doivent être également en position de conquête : conquérir de nouveaux postes, de nouvelles responsabilités, de nouveaux mandats… »

Le barreau de Paris, qui compte plus de 27 000 avocats, est l’un des barreaux les plus féminins au monde. Plus d’un avocat sur deux est une avocate et plus de 70 % des élèves avocats inscrits à l’École de formation du barreau sont des femmes.