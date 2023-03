Journée internationale des droits des femmes : le programme à la Chapelle expiatoire

Cet édifice, « peut-être le monument le plus remarquable de Paris », selon Chateaubriand, se trouve au cœur du VIlle arrondissement, dans le square Louis XVI. Il est un des rares monuments mémoriels de la Restauration ayant été préservés. La Chapelle expiatoire s'élève à l'emplacement de l'ancien cimetière paroissial de la Madeleine, ouvert en 1722.

À partir de 1816, l'édification de la chapelle expiatoire a une vocation mémorielle. Souvent menacée de démolition, la chapelle expiatoire est classée monument historique en 1914, à la veille de la Grande Guerre.

Visites guidées en mars

Le CMN propose des visites guidées et thématiques de ce lieu chargé d’histoire. Les premières ont lieu le mercredi 8 et le jeudi 16 mars à 15h 30 : “La Chapelle expiatoire et les femmes”. Olympe de Gouges, Charlotte Corday et Manon Roland sont trois femmes qui, chacune à leur manière, ont contribué, par leur exemple et leur engagement, à faire avancer les droits des femmes dans l'Histoire. Elles furent guillotinées puis inhumées au cimetière de la Madeleine, sur lequel s'élève aujourd'hui la Chapelle expiatoire. Leurs parcours sont mis en lumière ainsi que les histoires d'autres illustres figures féminines de la Révolution : Marie-Antoinette, Madame du Barry, La duchesse d'Angoulême...

Samedi 11 mars à 15h30, une nouvelle visite sera organisée, avec comme thématique : “La fille de Louis XVI, seul homme de la famille ?”

Fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Madame Royale est une survivante de la Révolution. Elle est la seule à se dresser face au retour de Napoléon en 1815. Mariée au duc d'Angoulême, fils de Charles X, elle incarne la continuité dynastique jusqu'à sa mort en 1851.

Le lien fort entre Marie-Antoinette et la Chapelle expiatoire sera aussi exploré le jeudi 30 mars à 15h30. Honnie pendant la Révolution, adulée de nos jours, l'image de Marie-Antoinette a connu une évolution radicale. La caricature et les pamphlets s'emparent de la figure de la Reine. Elle devient la Messaline française aux yeux de l'opinion et la cause de la Révolution pour les royalistes. Dès la Restauration, un changement s'opère. Le supplice de la guillotine rachète la conduite de la Reine qui devient une pécheresse repentie.

Informations pratiques : Réservation au 01 42 65 35 80 ou chapelle.expiatoire@monuments-nationaux.fr. Tarif inclus dans le billet d'entrée.