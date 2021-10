Journée du droit dans les collèges : les avocats mobilisés le 4 octobre pour parler d'injustices

Le Conseil national des barreaux, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l'association Initiadroit et le Défenseur des droits, organisent la 4e édition de la Journée du droit dans les collèges qui se tiendra le lundi 4 octobre prochain et à laquelle les robes noires répondront présentes.

© Twitter @AcademieNice - Les élèves de 5e2 du collège Roland Garros de Nice échangent avec maître Plata lors de la première édition de la Journée du droit dans les collèges, en 2018.