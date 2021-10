Journée de rencontre et d'information pour les d'avocats

Le groupe CREPA souhaite ainsi donner les moyens à l’ensemble des Barreaux de France de satisfaire à leurs obligations d’information en participant à des journées de présentation de rencontre et de débats sur les thèmes de la formation, de la prévoyance et de la retraite.

De même les avocats doivent savoir qu’à partir de 2013 un certain nombre de déclarations sociales ne pourront plus être faites sur support « papier » la groupe CREPA se doit donc de promouvoir auprès des avocats les moyens de télédéclaration et de télépaiement.

Enfin par sa filiale de courtage CREPA CONSEIL le groupe entend proposer à tous les acteurs de la profession (salariés, TNS) des protections de « complémentaire santé » individuelles ou collectives.



Le groupe CREPA, par les institutions qui le constituent, gère pour l’ensemble des personnels des cabinets d’avocats la retraite complémentaire (CREPA REP), la retraite professionnelle et la prévoyance (CREPA). Pour chacune de ces garanties collectives et obligatoires l’avocat doit informer ses salariés des conditions et modalités de prise en charge ou d’ouverture de droit. Dernièrement encore la réforme sur les retraites a confirmé ces obligations et droits à l’information.