Cette journée permettra de rencontrer les acteurs clés de la création, du développement de la jeune entreprise, ainsi que de la cession-reprise de commerces et d’entreprises. Elle sera également l’occasion d’obtenir des conseils personnalisés pour créer, reprendre et développer votre entreprise. Cinquante professionnels –organismes, entreprises et partenaires– donnent rendez-vous sur leurs stands. Ils répondront à toutes les questions et présenteront les dispositifs d’aides, d’accompagnement, de financement et de développement à votre disposition.

Des conférences et ateliers pour approfondir les connaissances

Dix ateliers et sept conférences sont également au programme de l’événement. Animés par des experts (ACOFI, Fidal, AG2R La Mondiale, Pôle Emploi, Banque Populaire…), ils permettront d’approfondir les points clés de l’entrepreneuriat :

- les différentes aides à la création,

- les choix du statut juridique et ses incidences fiscales et sociales,

- les clés pour simplifier les formalités d’entreprise,

- le financement de la création, du développement et de la reprise d’entreprise,

- l’optimisation fiscale et patrimoniale de la cession / reprise d’entreprise,

- la création d’activité dans l’Economie Sociale et Solidaire ou la reprise d’entreprise, des alternatives à la création…



La Journée de l’entrepreneuriat en Val-de-Marne est une manifestation organisée conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie départementale du Val-de-Marne, la Chambre de métiers et de l’artisanat, le Conseil général et l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne.