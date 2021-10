Journée de l'Afdit sur la cybersécurité

L'Afdit souhaite décoder les impacts juridiques de la révolution numérique, source de bouleversements organisationnels structurants et inéluctables.

Faux ordre de virement, défacement, déni de services, demande de rançon… Les cyberattaques se multiplient et impactent le développement économique et la trésorerie des entreprises. Cette journée de formation est organisée par Claire Bernier, secrétaire générale de l'Afdit, avocate du cabinet ADSTO, et André Meillassoux du cabinet ATM Avocats, président de l'Afdit, qui ouvrira le colloque.

Ce colloque permettra d'évoquer les différentes phases de prévention et de gestion d'une cyberattaque, allant des processus à mettre en place pour se protéger en amont jusqu'aux questions de prise en charge par les assurances des conséquences financières subies, en passant par la coopération avec les services d'investigation des entreprises victimes et les obligations auxquelles ces dernières sont légalement soumises.

Journée de l'Afdit « Cybersécurité : traitement d'une cyberattaque de A à Z »

à l'auditorium du Conseil national des barreaux

22, rue de Londres (Paris 9e).

De 9h à 17h30.

7 heures validées au titre de la formation continue des avocats.

L'Association française de droit de l'informatique et de la télécommunication (Afdit) est au service de la communauté du droit des technologies en France depuis 1985. Fondée par de nombreuses personnalités du monde du droit et de la technologie, l'Afdit est l'une des associations les plus largement établies et la plus grande de son genre en France et en Europe. Elle est fondatrice de l'International Federation of Computer Law Association (IFCLA).