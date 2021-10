Journée de l'Afdit : actualité des NTIC

L'Association française de droit de l'informatique et de la télécommunication (Afdit), et ses nombreux partenaires dont le Cejem (Centre d'études juridiques et économiques du multimédia), organisent le jeudi 4 juin prochain un colloque consacré à « l'actualité des technologies de l'information et de la communication », en compagnie d'éminents représentants du monde universitaire et professionnel, spécialement sollicités pour présenter leur analyse et offrir un panorama des actualités récentes du droit des NTIC.