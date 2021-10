Journée de l'AFDIT

L'Association française de droit de l'informatique et de la télécommunication (AFDIT), en partenariat avec le CEJEM (Centre d'études juridiques et économiques du multimédia) et l'université Paris 2 Panthéon-Assas, organise le 27 juin prochain un colloque sur l'actualité du droit des technologies de l'information intitulé « Nouveaux enjeux juridiques et pratiques ».