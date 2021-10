Journée de formation à la prévention incendie

Face au succès de l'opération réalisée aux Lilas le 6 mars dernier à laquelle les locataires ont largement participé et dont la presse s'est fait l'écho, le département Seine-Saint-Denis habitat a décidé d'organiser pendant 3 mois, entre mars et fin mai, 20 journées de formation à la prévention incendie sur différents sites de son patrimoine. La seconde journée de formation était organisée ce vendredi 15 mars au pied de la Tour Leclerc à La Courneuve. Les ateliers se déroulent dans un camion itinérant au pied des habitations et sont menés par un ancien pompier. Elles accueillent

6 à 8 locataires volontaires, de plus de 11 ans, pour une formation théorique et pratique de 45 minutes pour adopter les bons comportements, éviter les départs de feu et bien réagir en cas d'incendie.