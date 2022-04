Journée d’hommage des sociétés savantes au professeur Emmanuel Gaillard

La disparition soudaine du professeur Emmanuel Gaillard, le 1er avril 2021, a frappé le monde du droit. Un an plus tard, cinq sociétés savantes dont le professeur était membre – Association de droit international, Comité français de l’arbitrage, Comité français de droit international privé, Institut pour l’arbitrage international, Société de législation comparée – au bureau desquelles il avait parfois siégé ou même dont il était le fondateur, souhaitent saluer les multiples facettes de sa vie de juriste autant que la richesse de sa pensée, en droit de l’arbitrage et au-delà.

Les témoignages, les analyses et les discussions composant cette journée montreront comment le professeur Gaillard a su mêler avec bonheur réflexion théorique et engagement pratique, offrant à ceux qui lui survivent le modèle d’une pensée en action.

Cette journée d’hommage se déroulera dans le Grand amphithéâtre de La Sorbonne vendredi 15 avril prochain, de 9h30 à 18h30. Elle sera introduite par la professeure Marie-Elodie Ancel, vice-présidente du Comité français de droit international privé, et donnera la parole à de nombreux experts français et internationaux.

Evénement en langues française e tanglaise, sans diffusion simultanée.

Participation validée au titre de la formation continue des avocats (6h).

Tarifs :

- Praticiens : 260€ TTC (TVA 20 %= 43,33€)

- Universitaires (non avocats) et magistrats : 90€ TTC (TVA 20 %= 15 €)

- Etudiants : gratuit dans la limite des places disponibles (un justificatif est exigé et doit être joint au formulaire d’inscription).



Les frais d’inscription comprennent la participation au colloque ainsi qu’un déjeuner sous forme de buffet dans les salons de la Sorbonne.

Inscriptions/ Renseignements:secretariat@cfa-arbitrage.com.

Accès à la Sorbonne, selon les conditions sanitaires en vigueur: 47, rue des Ecoles, 75005 Paris, dès 8h30.