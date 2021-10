Journée annuelle de l'AFJE

Cette journée dédiée aux adhérents de l'AFJE et au métier de juriste d'entreprise sera construite en deux parties.

La 48e assemblée générale de l'AFJE se déroulera de 11h à 12h30 et sera suivie du colloque intitulé "Nouvelle Géopolitique du Droit - Le choix des armes : Common Law – Droit Continental".

Directeurs juridiques, professeurs, avocats...se réuniront afin de débattre sur un sujet d'actualité de 14h30 à 18h30.

La journée sera clôturée par notre traditionnel cocktail.

Programme :

14h : ouverture du colloque

Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE, directrice juridique et secrétaire générale de Vallourec

14h10 : introduction

Barthélemy Mercadal, professeur émérite

14h30 : Pourquoi tant de haine ? Etat des lieux entre droit de Common law et droit continental

Table ronde animée par Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE

Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeure de droit privé, Université Paris 2 Panthéon-Assas

Adam Smith, directeur juridique, administrateur de l'AFJE

Evelyne Ahono, directrice juridique IHS Côte-d'Ivoire S.A, présidente association des juristes de la Côte-d'Ivoire

Pierrick Le Goff, directeur juridique, Alstom

15h45 : Pause

16h15 : Dérives des continents : extraterritorialité & juridiction

Table ronde animée par Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE, directrice juridique et secrétaire générale de Vallourec



Sophie Schiller, professeure en droit privé, université Paris-Dauphine

François Georges, délégué général, ICC France

Jacques Bouyssou, avocat associé Alerion, secrétaire général de Paris Place de Droit

17h15 : Le juriste trans-droit - Quel atout tirer d'une hybridation inévitable des systèmes juridiques du droit continental et de la common law ?

Table ronde animée par Marc Mossé, vice-président de l'AFJE, senior director government affairs, associate general counsel

Pierre Servan Schreiber, avocat aux barreaux de Paris et New York, médiateur et arbitre

Eric Amar, directeur juridique, Bolloré Logistics, administrateur de l'AFJE

Bruno Deffains, professeur en droit et économie, Université Paris II Panthéon-Assas

18h15 : Conclusion par François Dubos, président de l'Association pour le droit continental

