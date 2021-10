Joséphine prend le métro

Les 2, 16 et 23 juin prochains, l'association Joséphine pour la beauté des femmes, la RATP et la Fondation d'entreprise L'Oréal s'associent pour installer un salon de beauté éphémère dans le métro parisien et faire connaître l'action de l'Association Joséphine en faveur de la réinsertion des femmes en grande difficulté.

Joséphine_beaute