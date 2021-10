Joseph Zorgniotti, président du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables

Peu après son élection, Joseph Zorgniotti déclarait : « Nous démontrons chaque jour l’utilité de notre profession pour les entreprises comme notre fonction d’intérêt général. Dans la période difficile que nous traversons, nous devons être aux côtés de tous ceux qui entreprennent : pour consolider les ressources des TPE-PME afin d’assurer leur pérennité, pour démultiplier la vitalité du tissu économique français, en détectant les gisements de croissance et en favorisant le regroupement en ETI, et pour créer de la valeur ajoutée en donnant aux entreprises les moyens de financer leur développement. »

Une nouvelle organisation

« Pour atteindre ces objectifs, nous mettons en place une nouvelle organisation du Conseil supérieur, résolument tournée vers les besoins de performance et d’évolution des professionnels de l’expertise comptable et de leurs clients. Nous mènerons à bien ce projet ambitieux en rassemblant toutes les composantes de la famille comptable et toutes ses forces vives autour de nos compétences, de notre diplôme et de notre éthique. »