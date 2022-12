Jordan Talbot, lauréat du Grand prix de la meilleure pâtisserie

Le Grand prix de la pâtisserie de la Ville de Paris, est décerné pour l’année 2023 à Jordan Talbot, chef pâtissier travaillant à la pâtisserie Maison Lucas Carton, place de la Madeleine. Le thème de cette nouvelle édition était celui des “jardins parisien”. Les pâtisseries proposées devaient s’inspirer de cet univers bucolique et avaient obligation d’être conçues avec au moins un ingrédient cultivé à Paris. Douze pâtisseries pré-sélectionnées étaient en lice pour convaincre un jury co-présidé par Olivia Polski et Pierre Hermé, composé de professionnels de la pâtisserie, de représentants des fédérations professionnelles et de Parisiens et Parisiennes tirés au sort.

Le palmarès des cinq meilleurs pâtissiers de la compétition :