JOP Paris 2024, le calendrier des épreuves officialisé

La finale du 100 m nage libre ou du 400 m haies, le marathon olympique, les épreuves par équipes d’escrime, les finales des tournois féminins et masculins de football, de handball ou encore de rugby à sept… Au total, les athlètes, venus du monde entier, disputeront 329 épreuves, à l’occasion de 762 sessions de sport, en 19 jours de compétition, entre le 24 juillet et le 11 août.

Dès le lendemain de la cérémonie d’ouverture, les premières médailles distribuées plongeront le public dans cette compétition si spéciale. Le 27 juillet, les rues de la ville de Paris s’animeront avec les contre-la-montre femme et homme de cyclisme sur route, alors que pendant ce temps-là, le judo entamera sa semaine de compétition à l’Arena Champ-de-Mars. Pendant que l’escrime prendra ses quartiers au Grand Palais, et que le rugby à sept, discipline spectaculaire, se disputera au Stade de France. La natation, le plongeon et le tir partageront eux aussi l’affiche de cette journée, au Centre Aquatique, à l’Arena La Défense et au Stand national de tir de Châteauroux.

L’Île-de-France va vivre au rythme des Jeux

Les disciplines récemment arrivées aux Jeux ne seront pas en reste. Le skateboard s’invitera dès le premier jour de compétition, place de la Concorde. Le breaking fêtera son baptême olympique, en enflammant le même lieu le 9 août, pour les B-Girls, et le lendemain, pour les B-Boys. Concluant ainsi cette quinzaine sur une des places les plus emblématiques de la capitale.

Pas de temps mort pour le week-end, mais au contraire un temps fort qui tiendra le monde entier en haleine. Les 3 et 4 août verront plusieurs finales. Le tennis, le tennis de table et le judo, avec l’épreuve par équipe, seront de la partie. Il y a aura aussi des finales d’escrime, d’athlétisme, de tir à l’arc, de cyclisme, avec les courses en ligne, d’équitation ou de natation.

Athlétisme et natation, finales très attendues

Les finales d’athlétisme et de natation seront également très attendues. Des instants suspendus, de quelques secondes ou minutes, qui se disputeront en soirée. Les finales de natation se dérouleront du 27 juillet au 4 août. Les finales du 100 m nage libre femmes et messieurs, verront l’Arena Paris La Défense s’embraser le 31 juillet. Toujours dans l’eau, mais de l’autre côté du monde ou presque, les demies et finales des épreuves de surf, femmes et hommes, auront lieu sur la vague mythique de Teahupo’o à Tahiti.

Enfin, les finales d’athlétisme verront les yeux du monde se braquer vers le Stade de France, du 1er au 11 août. Les 100 m et 110 m haies hommes auront lieu le 8 août pour les hommes, et deux jours plus tard pour les dames.