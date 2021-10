JOP : attribution du marché global de performance du Pôle de référence inclusif sportif

Installé sur le stade de la Motte à Bobigny, le Prisme verra le jour en 2024 et constituera le principal héritage paralympique des Jeux de Paris.

Après délibérations d'un jury composé d'élus de la Seine-Saint-Denis et de Bobigny, de représentants de la Dijop et du CSPF, ainsi que d'architectes, l'entreprise Demathieu Bard s'est vue attribuer le marché, en groupement avec Gulizzi Architectes, l'Agence Roméo Architecture, CET Ingénierie, Le Sommer Environnement, Burgeap, D&H, Peutz & Associés, MBAcity, Idex Energies… Le groupement lauréat œuvrera sous maîtrise d'ouvrage du Conseil départemental.

Après une phase de conception, d'études et d'obtention du permis de construire, les travaux commenceront au deuxième semestre 2022 et s'achèveront au premier semestre 2024, pour une mise en service en mai 2024. Une clause d'insertion permettra de consacrer 10 % des heures travaillées à des publics en insertion professionnelle de la Seine-Saint-Denis et de promouvoir l'accès des PME-TPE du territoire à la commande publique, avec un objectif de 25% du montant global des marchés, comme le prévoient les engagements pris avec la Solideo. Cet équipement sera financé à hauteur de 49 millions d'euros par le Conseil départemental et le Fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental (FS2i) d'Île-de-France, avec la participation de la Solideo et de la Ville de Bobigny.