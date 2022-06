JOP-2024 : les épreuves de tir et de boxe vont changer de sites

Les épreuves olympiques de tir et de boxe vont changer de sites: le tir quitte La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et les qualifications de la boxe ne seront plus à Roland-Garros mais en Seine-Saint-Denis, selon les organisateurs et les Départements.

© Adobe Stock