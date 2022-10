JOP 2022-2023 : la Région s’engage pour les enfants en situation de handicap

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Patrick Karam, vice-président chargé des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, des Loisirs, de la Citoyenneté et Politique de la ville, et de la Vie associative, Pierre Deniziot, délégué spécial à la Promesse républicaine, au Handicap et à l'Accessibilité, et Yasmine Camara, déléguée spéciale aux Jeux olympiques et paralympiques, ont lancé le programme « 1000 stages de découverte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 », le 17 octobre dernier. Le lancement a eu lieu avec les collèges Michel de Montaigne (Goussainville – 95), Eugénie Cotton (Argenteuil – 95) et l’IME (Institut médicoéducatif) des Bords de Marne (Saint-Maur-des-Fossés – 94).

Pour la première fois, cette édition sera ouverte aux établissements qui accueillent des enfants en situation de handicap (ESMS - établissements et services médico-sociaux, IME, EREA - établissement régional d'enseignement adapté …). Cette mesure s’inscrit dans la volonté de la Région d’être toujours plus inclusive dans sa stratégie de changement de regard sur le handicap et de promotion des parasports. Plusieurs structures sont d’ores et déjà inscrites : l’IME des Bords de Marne (94), la classe ULIS du collège François Seligman (75), l’IME Suzanne Cordes (75) et l’EREA Jean Isoard (91).

En 2019, le programme des « 1000 stages de découverte des JOP » avait été mis en place pour des collégiens en classe de troisième afin de les sensibiliser aux valeurs de l’olympisme, du paralympisme et aux métiers liés à l’organisation des Jeux. Avec la volonté de mobiliser, d’engager toute la jeunesse francilienne dans cet évènement exceptionnel pour la Région, afin que chaque jeune en devienne un acteur. Aujourd’hui, près de 2 000 élèves ont pu bénéficier d’un stage depuis le lancement du dispositif en 2019, dans près de 50 établissements différents.