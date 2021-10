Jones Day coopte Bénédicte Graulle

Bénédicte Graulle est spécialisée en droit pénal des affaires, contentieux pénal, investigations internes et compliance. Elle assiste les clients français et internationaux du Cabinet à tous les stades de procédures pénales et réglementaires (conduites par les autorités de marchés, DGCCRF, douanes) en France et à l'étranger.

Elle est intervenue dans des affaires sensibles touchant au droit pénal financier, environnemental, de la santé, du travail, des transports, à la cybercriminalité et a acquis une expérience significative devant les juridictions pénales africaines.

En outre, l'expertise de Bénédicte Graulle est reconnue en matière d'enquêtes internes, conduites dans le cadre notamment d'affaires de corruption, d'abus de marché, de fraude fiscale et de blanchiment.

Bénédicte Graulle assiste également de nombreuses sociétés ainsi que leurs dirigeants dans la prévention du risque pénal et dans l'élaboration, la mise en place et le renforcement de leur programme de conformité en application des nouvelles lois françaises et des standards internationaux.

Ancien Secrétaire de la Conférence du Stage du Barreau de Paris (2004), Bénédicte Graulle est titulaire d'un DESS de Contentieux national, européen et international (2000) et d'un DEA de Droit des obligations civiles et commerciales (1999) obtenus à l'Université de Paris V–René Descartes. Elle anime de nombreux séminaires en droit pénal et publie régulièrement des articles relatifs à la réglementation pénale et à la cybercriminalité.

Elle est citée parmi les meilleurs praticiens dans son domaine en France dans les guides The Legal 500 EMEA et Chambers Europe.