JO Paris 2024 : vers une

« Nous, Collectif de Défense des Jardins des Vertus, déclarons ces jardins en danger imminent et appelons à une occupation dès aujourd'hui sous le nom de JAD pour Jardins à Défendre", a déclaré le collectif dans un communiqué. Une centaine de personnes ont tenu une assemblée générale dans ces jardins ouvriers situés à Aubervilliers, où ont été installés un immense mur de paille et quelques toiles de tente, au milieu des potagers et des fleurs, a constaté l'AFP. « Promoteurs hors de nos vies », « sauvons les Vertus », pouvait-on lire sur des pancartes.

« C'est un projet emblématique de l'impasse de l'urbanisme actuel (...) il faut plus de verdure, moins de béton », a confié Viviane Griveau-Genest, une jardinière qui dort parfois sur place. Rognés par les aménagements urbains successifs, ces jardins centenaires forment une enclave de nature au pied des tours, sur 2,5 hectares. Ils doivent cette fois être amputés de près de 4 000 m2 pour la construction d'un centre aquatique, utilisé comme bassin d'entraînement pour les JO, et assorti d'autres équipements dont un solarium.

Grand Paris Aménagement (GPA), détenteur du terrain et chargé de "déménager" les 17 parcelles concernées, a indiqué avoir relogé les jardiniers sur d'autres jardins ouvriers voisins, et assure qu'elle remettra en état un autre site proche, en friche.