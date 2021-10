JO de Paris 2024 : la Solideo valide la nouvelle feuille de route

À l'occasion de son conseil d'administration, la maire de Paris, Anne Hidalgo s'est vue reconduire formellement comme présidente de la Solideo, à moins de quatre ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Chargée des chantiers pérennes, la Solideo dispose d'un budget de 3 milliards d'euros dont 1,4 milliard d'argent public

– Etat et collectivités –, qui viennent en plus des 3,8 milliards d'euros de budget du comité d'organisation issus de recettes privées.

Dans la nouvelle feuille de route, la Solideo est désormais chargée de 62 "projets" qualifiés d'ouvrages olympiques, contre 58 auparavant. Il s'agit par exemple d'un mur d'escalade pour l'épreuve qui se déroulera désormais au Bourget, en Seine-Saint-Denis, et plus à La Concorde, ou encore d'une contribution à la rénovation du lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen pour devenir un lycée des métiers du sport.

Est à présent actée, la construction en deux temps du village des médias, situé sur les communes de Dugny, La Courneuve et Le Bourget ; une partie avant 2024 (700 logements) et une partie après (600 logements), avec des équipements publics. En septembre, les élus de Seine-Saint-Denis s'étaient fortement mobilisés autour de ce projet destiné à profiter aux habitants de ce département déshérité, craignant en effet qu'il ne soit raboté du fait des mesures d'économies rendues nécessaires pour l'organisation des JO.

Autre équipement phare des JO, le centre aquatique olympique (CAO) en face du Stade de France à Saint-Denis qui recevra les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo (mais pas de natation classique), est lui aussi sur les rails. n