JO-2024 : rassemblement contre les projets d'aménagement dans le département

Sous la banderole : "JO-Paris 2024, intox et pillage de la Seine-Saint-Denis", les manifestants ont défilé en fin d'après-midi dans les rues de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Ils ont notamment fait une halte devant le chantier du futur village olympique. « En réalité, la Seine-Saint-Denis ne va pas bénéficier des investissements gigantesques des promoteurs des JO mais plutôt de la pollution, d'expulsions et de spéculations », a dénoncé Hugo Coldeboeuf, du collectif de la défense des jardins ouvriers d'Aubervilliers. « Derrière l'habillage vert des aménageurs étatiques et des promoteurs privés, les projets liés aux JO se traduisent concrètement par l'augmentation de la bétonisation de la Seine-Saint-Denis », a estimé Marianna Kontos, du comité citoyen de vigilance des JO-2024. « Un grand nombre de bâtiments prévus n'auront d'utilité que pendant les trois semaines des JO mais provoqueront des nuisances sur le long terme pour les habitants », a-t-elle ajouté.