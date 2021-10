JO 2024: Les adeptes du ballon rond se rencontreront au Parc des Princes

Conformément à la démarche « écoresponsable » des Jeux Olympiques annoncée par les organisateurs, la plupart des sites retenus pour le déroulement des jeux existent déjà ou « laisseront un héritage ». En l'occurrence, le légendaire stade parisien réquisitionné pour l'événement n'aura, en plus, pas besoin d'être rénové.

D'une capacité d'accueil de 45 000 supporters, son club actuellement en résidence est le Paris Saint-Germain depuis 1974. De nombreuses rencontres sportives majeures ont pris place sur cette pelouse, et principalement celles de football : Coupe du Monde, Euro de football, Coupe de France… Des matches de rugby ont également été organisés dans cette enceinte.

La réputation du site n'est donc plus à faire. Le choix de ce stade s'inscrit dans la volonté affichée des organisateurs de mettre à la disposition des sportifs et des spectateurs les meilleures infrastructures de Paris en termes de qualité. Ceci aussi dans un souci de « simplicité géographique et opérationnelle » car le stade, comme la plupart des sites olmpiques, se trouve dans un rayon de 10 kilomètres du cœur de Paris. Le Parc des Princes, situé dans le Sud-Ouest de la ville (16e arrondissement), sera accessible par la voie du métro (lignes 9 et 10) en une vingtaine de minutes.