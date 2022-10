JO-2024 : le maire d'Aulnay-sous-Bois craint « l'absence d'héritage »

« Il ne faut pas que les JO soient une soucoupe volante qui arrive, se pose là, que les habitants vont regarder de loin... Ils vont peut-être participer à l'évènement sportif mais il n'y aura aucune retombée économique, et elle va repartir", a confié M. Beschizza à l'AFP.

La Seine-Saint-Denis a fondé de grands espoirs sur l'héritage des Jeux, une notion centrale pour ce département pauvre qui entend se servir de la compétition mondiale, notamment via plusieurs sites de compétition et d'entraînement, comme accélérateur de développement économique et social.

Mais cet héritage pourrait ne pas rayonner autant à l'ouest - Saint-Denis avec le Stade de France et le centre aquatique olympique, Saint-Ouen avec le village des athlètes - qu'au nord-est du département, a estimé l'édile, par ailleurs président de l'intercommunalité Paris Terres d'Envol qui regroupe huit villes.

Parmi elles, Le Bourget (escalade) ou Villepinte (boxe) sont pourtant inscrites sur la carte olympique, de même qu'Aulnay-sous-Bois aura une piscine qui servira de bassin d'entraînement. Mais à ses yeux, le compte n'y est pas, d'autant que le village des médias, à Dugny, risque de ne pas faire le plein, faute d'attractivité.