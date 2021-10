JO-2024 : la justice rejette le recours déposé contre le village des médias

Dans ce recours en référé déposé le 28 janvier devant la Cour administrative d'appel de Paris, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, le Collectif pour le Triangle de Gonesse et une dizaine d'usagers de cet immense parc demandaient l'annulation de la cession du terrain par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

« Ces parcelles, affectées depuis des dizaines d'années aux loisirs et sports, fêtes, ces espaces verts et boisés avec leur biodiversité, leur faune et flore seront détruits et cédés par lots à des bétonneurs et promoteurs », dénonçaient ces opposants.