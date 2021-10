JO 2024 : évaluation d'impact sur la santé

Cette démarche d'aide à la décision a été réalisée par l'Observatoire régional de santé (ORS) Ile-de-France et par le Service parisien de santé environnementale (SPSE) de la Ville de Paris. Elle a permis d'effectuer un premier diagnostic qui anticipe les effets positifs et négatifs attendus sur la santé et le bien-être, de la stratégie héritage de Paris 2024 définie en phase candidature et de formuler des recommandations pour l'ensemble des parties prenantes.

Les auteurs ont remis leur rapport à Anne Souyris, adjointe chargée de la santé et des relations avec l'AP-HP, Jean-François Martins, adjoint chargé des sports à la Ville de Paris, et à Marie Barsacq, directrice Impact et Héritage au Comité Paris 2024.

L'héritage représente la façon dont les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent être vecteurs de développement pour les territoires d'accueil. Il peut prendre différentes formes selon la vision avancée par les organisateurs. D'introduction récente dans l'histoire des grands événements sportifs, l'EIS est une démarche transversale et prospective qui accompagne le processus de décision, sur la base de connaissances scientifiques établies, en vue de politiques publiques favorables à la santé.

Le secteur de la santé ne détient pas tous les leviers d'action pour promouvoir la santé et le bien-être ; une bonne santé découle aussi de choix politiques en matière d'urbanisme, d'environnement, d'économie, de cohésion sociale, d'encouragement aux pratiques d'activités physiques ou sportives, etc. Trois composantes de la stratégie héritage de Paris 2024 en phase de candidature ont été priorisées dans le cadre de cette EIS : la pratique sportive pour tous, l'emploi et le bénévolat, et l'environnement physique.