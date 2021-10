JO 2024 : dans les jardins ouvriers d'Aubervilliers, « on veut des potirons, pas du béton »

Ces lopins avec cabanons et arbres fruitiers forment une enclave de verdure de 2,25 hectares d'où s'échappe parfois le chant d'un coq, tranchant avec les tours en arrière-plan et le parking attenant, dépotoir à ciel ouvert. C'est sur ce parking que doit pousser le futur centre aquatique de la ville, utilisé comme centre d'entraînement pour les JO. S'ajouteront des équipements de loisirs, dont un "solarium minéral et végétal", sur 4 000 m2 de jardins ouvriers.

« Un solarium minéral, en gros c'est une terrasse pour bronzer », grince Viviane Griveau-Genest, qui préfère « avoir les mains dans la terre » et récolter ses légumes. Comme cette trentenaire, certains jardiniers et défenseurs de l'environnement n'entendent pas abandonner si vite leurs 18 parcelles fin avril. Ils doivent plaider leur cause mercredi devant Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO-2024, lors d'une réunion qui traduit la fébrilité planant sur ce dossier.