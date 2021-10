JO 2024 : ça baigne à Vaires-sur-Marne

Cela fait déjà un an que l'ex-secrétaire d'Etat chargé des Sports, Thierry Braillard, une délégation du Conseil régional d'Ile-de-France et de nombreuses personnalités politiques locales ont inauguré le futur site olympique de canoë-aviron pour les JO 2024.

Des rénovations majeures sont en cours, dont les orientations découlent des conclusions des études techniques réalisées pour la candidature de Paris 2012.

Les travaux doivent être achevés l'année prochaine et incluent la construction d'un bassin d'eau vive intégrant un parcours de slalom d'une longueur de 250 mètres, la modernisation du parcours d'aviron et de canoë en ligne long de 2 200 mètres, la construction d'infrastructures connexes du pôle national, d'un espace média et de logements pour les sportifs.

Cette base nautique reste un modèle particulièrement réussi de transformation d'une zone industrielle désaffectée (ancienne carrière de sable) en un site ouvert au public dédié aux loisirs et aux sports aquatiques.

Le site a été restructuré par la Région Île-de-France à la fin des années 1980 et reçoit désormais chaque année plus de 500 000 visiteurs.

Projet de réaménagement de la base nautique © DR

Cette base nautique a déjà accueilli les Championnats du monde de course en ligne de canoë-kayak en 1991, et accueillera en 2018 la 10e édition des Gay Games (Aviron), et le Championnat de France Elite de slalom en canoë-kayak.

Après les Jeux Olympiques et Paralympiques, la base constituera le pôle d'entraînement national pour les équipes de France de canoë-kayak et d'aviron et continuera à accueillir les activités de sport amateur et de loisirs pour le grand public.