JINOV : une journée dédiée aux professionnels du droit et du chiffre

Portées par Le Monde du Droit, les JINOV mettront en lumière les innovations au travers de débats et d’ateliers sur des thèmes directement liés à l’activité et à l’environnement des professionnels (actualité, témoignages, prospective).

Toutes les conférences seront animées par des spécialistes reconnus et l’organisation de la demi-journée réserve une part importante pour des moments de rencontres et d’échanges dans un espace convivial (networking). La conférence plénière sera dédiée aux nouveaux horizons pour l’interprofessionnalité et animée par Bruno Dondero, professeur de droit à l’Université Paris I, Patrick Henry, président d’avocats.be, et l’expert-comptable Charles René Tandé, président national de l’IFEC et candidat à la présidence du CSOEC.

Lors des ateliers Interviendront notamment les professeurs François Pellegrini et Célia Zolynski, les directeurs juridiques Philippe Coen (The Walt Disney Company France) et Christian Le Hir (Natixis), le commissaire aux comptes Janin AUDAS, président d’honneur de la CCEF, les avocats Joël Grangé (Flichy Grangé Avocats), Olivier Cousi (Gide Loyrette Nouel) et Henri de la Motte Rouge responsable du cycle l’Avocat connecté à l’EFB ou l'ancien bâtonnier du barreau de Paris Christiane Féral-Schuhl.

Il s’agit d’une occasion unique d’être au contact d’experts du monde du droit et du chiffre dans un cadre exceptionnel, de développer des collaborations entre juristes, avocats, experts-comptables, DAF, auditeurs/conseils…

Au-delà des ateliers, les JINOV constituent un lieu d’échange et de réflexion stratégique sur l'avenir et la transformation des professions.

L’inscription à l’événement est exclusivement réservée aux professionnels :