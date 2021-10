Jeux du Val-de-Marne 2021

En remplacement du traditionnel challenge qu'il propose chaque année aux Jeux du Val-de-Marne, le Comité départemental olympique et sportif a élaboré une nouvelle formule avec des défis sportifs en ligne. Ceux-ci tourneront autour d'épreuves d'adresse, d'équilibre, de souplesse, d'endurance et de force. Des quiz sur les Jeux olympiques, sur les athlètes du Val-de-Marne, nutrition, santé… sont proposés. Une épreuve de plogging – courir en ramassant les déchets trouvés sur son parcours –, devrait également être au menu.

Cette édition 2021 sera néanmoins inédite par son ancrage international. A l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et à trois ans des Jeux de Paris, les Jeux du Val-de-Marne prennent un tournant olympique grâce à une course symbolique.

Cette dernière doirt permettre à l'ensemble des participants de couvrir quelque 9 700 km, afin de rejoindre symboliquement Tokyo, la ville olympique.