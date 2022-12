Jeux dédiés au patrimoine : l’État versera plus de 25 millions

Depuis 2018, dans le cadre de la mission confiée à Stéphane Bern, en partenariat avec la Fondation du patrimoine, La Française des jeux organise une offre spéciale de jeux de loterie, appelée « Mission patrimoine », sous forme de tickets de grattage et de tirages spéciaux de loto. Pour la cinquième édition, lancée le 28 août dernier, l’État versera plus de 25 millions d’euros à la Fondation du patrimoine, qui correspondent à l’intégralité des taxes prélevées sur les jeux du patrimoine. Ils permettront ainsi de financer la restauration de monuments historiques situés en Métropole et en Outre-Mer.

« Cette édition est donc un succès de plus »

« Le versement par l’Etat de 25 millions d’euros pour cette cinquième édition, témoigne avant tout de l’exceptionnel attachement des Français à leur patrimoine national. Cette nouvelle édition est donc un succès de plus. L’État a fait le choix, depuis 5 ans, de dédier les fonds récoltés dans le cadre de ces opérations, à la rénovation de nos monuments historiques. Chaque ticket gratté et chaque grille remplie sont donc des pierres de plus au service de ce grand chantier de sauvegarde de notre patrimoine. L’État poursuivra bien-sûr sa mobilisation pour ce qui doit être l’une de nos grandes priorités », a déclaré Gabriel Attal, ministre de l’Action et des Comptes publics.

De son côté, Stéphane Bern, en charge de la mission patrimoine, a souhaité « remercier très sincèrement l’État pour la continuité de son action dans ce domaine ». Il a ensuite indiqué : « Ces 25 millions d’euros supplémentaires récoltés cette année sont le signe de la générosité des Français, et de l’implication de l’État pour la rénovation de notre patrimoine. Je suis heureux que cette cause trouve un écho favorable chez les Français, mais aussi auprès de l’État qui a renouvelé pour la cinquième fois cette opération du loto du Patrimoine ».

Plus de 125 millions d’euros en cinq ans

Depuis sa création, il y a cinq ans, le soutien de l’État au titre de la « Mission patrimoine » a atteint plus de 125 millions d’euros. Ce financement a permis, jusqu’ici, de restaurer 215 sites patrimoniaux remarquables, et 235 autres sites sont en cours de restauration. Au total, ce sont 745 sites qui font l’objet d’un soutien de la Mission patrimoine depuis 2018. Cette opération est une des composantes de la politique de soutien de l’État au patrimoine, en complément des crédits budgétaires du ministère de la Culture, y compris d’importants soutiens exceptionnels dans le cadre du plan de relance, et des différents dispositifs fiscaux applicables aux monuments historiques ou à ceux labellisés par la Fondation du patrimoine.