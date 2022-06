Jeu d’échec et patrimoine culturel à Saint-Denis

En partenariat avec l’association Suivez la flèche, la commune de Saint-Denis, le Centre des monuments nationaux et le restaurant Le Mets du Roy, l’événement réunira de jeunes joueurs des deux clubs pour un tournoi de blitz le matin suivi, l’après-midi, d’une visite de la basilique de Saint-Denis, d’un atelier d’initiation à la sculpture sur pierre et de démonstrations de ferronnerie d’art. La journée se terminera par un tournoi de blitz gratuit et ouvert à tous sur le parvis de la basilique.

En présence du président de la Fédération française d’échecs, Éloi Relange, cet événement sportif et culturel vise à nouer des liens d’amitié entre les deux clubs et à favoriser la rencontre entre jeunes Parisiens et jeunes Dionysiens autour de leur passion commune suivant la devise de la Fédération internationale du jeu d’échecs : “Gens Una Sumus”, “Nous sommes une seule famille !”.